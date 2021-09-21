النيابة العامة تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم

أبوظبي (وام)

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الـ 12 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس وفد الدولة - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول بمشاركة هيثم علي عبدالله الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية وعلي سعيد الزيودي رئيس النيابة مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة للدولة. وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون من أهمها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وتعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

وقدم وفد النيابة العامة للدولة مقترحاً بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنها اقتراح النظم الإلكترونية الذكية المناسبة لقياس مؤشر أداء أعضاء النيابة العامة على مدار العام وذلك لمواكبة الرؤى الاستشرافية للتحول للأنظمة الذكية في العمل القضائي إلى جانب اعتماد عرض تجارب الدولة، من ضمنها عرض تجربة النيابة العامة للدولة في تطبيق أحكام الخدمة المجتمعية في دولة الإمارات والتي تعد تجربة مميزة في هذا الإطار مقننة ومنظمة طبقا لتشريعات الدولة وإحدى الأنظمة الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي ومن بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي تهدف إلى ضبط سلوكيات بعض الجناة.