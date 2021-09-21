«إكسبو 2020 دبي».. الذكاء الاصطناعي والروبوتات لخدمة البشرية

أبوظبي (وام)

كشفت إيمان العوضي، نائب رئيس - الأمن الإلكتروني والتكيُّف، في «إكسبو 2020 دبي» عن استعانة الحدث العالمي ببرمجيات متخصصة للمحاكاة وتحليل المعلومات، من أجل التنبؤ بحركة الحشود وتتبعها وتحليلها، ووضع التصورات اللازمة لإدارتها في أنحاء الموقع بهدف تقديم تجربة سلسة وآمنة للزوار.

وقالت، إن «إكسبو 2020 دبي» سيوفر عبر تطبيقات ذكية، تجربة استثنائية لا تُنسى لجميع الزوار والشركاء والدول المشاركة، ومن بين هذه التطبيقات، تطبيق للهاتف الذكي يساعد الجمهور على استكشاف الكثير مما يقدمه «إكسبو 2020 دبي» قبل الزيارة وأثناءها، وبما يشمل مواعيد الفعاليات وأماكنها، والخرائط التفاعلية، والإرشاد للطرق وأماكن الجذب، وتخطيط الرحلة بما يتناسب مع اهتمامات الزائر.

وأشارت إلى تعاون «إكسبو 2020 دبي» مع «أكسنتشر» و«دبي الذكية» لتطوير شخصية افتراضية لإجراء المحادثات مع الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي تسمّى «أمل»، قادرة على معالجة وتحليل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة فائقة، والإجابة عن أسئلة الزوار باللغتين العربية والإنجليزية بدقة. وتطرقت العوضي إلى نظام الاصطفاف الذكي في «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيساعد على تقليص وقت انتظار الزوار، بما يسمح لهم بقضاء مزيد من الوقت في جولاتهم واستكشاف مزيد من أماكن الجذب، ويُمكّن النظام الزوار من حجز مواعيد محددة وتحقيق أكبر استفادة من زياراتهم، من خلال تحديد الجناح الذي يختارونه، وتمكينهم من زيارته في الوقت الذي يناسبهم من دون الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير انتظار، وسيتوفر النظام في أجنحة الموضوعات الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة»، إضافة إلى أجنحة الدول.

وأوضحت أن «سيمنس» وهي شريك أول رسمي في مجال البنية التحتية الرقمية لـ«إكسبو 2020 دبي» ستقوم بربط ومتابعة 137 مبنى، والتحكم بها بالكامل عبر منصة الإدارة السحابية المركزية «سيمنس نافيغيتور»، وذلك على امتداد مساحة موقع الحدث العالمي التي تبلغ 4.38 كيلومتر مربع. وأكدت نائب رئيس - الأمن الإلكتروني والتكيُّف، في «إكسبو 2020 دبي» أن تطبيق هذه التقنيات الذكية سيتم في جميع أرجاء مناطق الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث العالمي «الفرص والتنقل والاستدامة»، وذلك في الأجنحة المخصصة للموضوعات الفرعية ومعظم أجنحة الدول المشاركة، إضافة إلى مركز دبي للمعارض. وقالت إن «إكسبو 2020 دبي» يعد تجربة عالمية صُممت للجمع بين الناس والمجتمعات والدول للعمل معاً وتقديم حلول للتحديات التي تواجهنا، والتعاون لتسخير أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والروبوتات لخدمة البشرية، بقوة الذكاء الاصطناعي القادرة على إحداث تحوّل الموقع.

وأضافت أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون بفضل الشراكات التي عقدها مع أقطاب صناعة الاتصالات والتقنيات المحلية والعالمية، أحد المواقع الأكثر اتصالاً في العالم، مدعوماً بشبكات الجيل الخامس المتطورة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والواقع المعزز، وذلك بالتعاون مع شركاء التقنية الرسميين «سيمنس واكسنتشر وسيسكو «Cisco»، واتصالات و«إس إيه بي» و«ترمينوس تكنولوجيز».