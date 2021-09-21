المنصوري يتفقد سير عمل الفرق الأمنية في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، سير العمل وإجراءات الفرق الأمنية في قطاع البحث الجنائي لافتتاح الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، وفق خطط وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، والتأكد من جاهزية جميع فرق العمل قبيل انطلاق الحدث.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية في موقع «إكسبو 2020 دبي»، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الضباط في قطاع البحث الجنائي. وأكد اللواء خبير خليل المنصوري أن جميع الفرق الأمنية في «إكسبو» تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإخراج هذا الحدث بطريقة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن الفرق استطاعت استحداث أنظمة وبرامج تساهم في سير العمل وبسط الأمن والأمان وتوفير الراحة لمختلف زوار «إكسبو»، مشيراً إلى أن الإدارات العامة ومراكز الشرطة استعدت للحدث، وذلك بالدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لإنجاح الحدث الأهم من نوعه في الدولة والمنطقة بشكل عام. وأضاف أن هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ الدولة، وسنعمل على إخراجه وفق توجهات القيادات العليا بما يليق بمكانة دولة الإمارات كشريك في صنع المستقبل، لافتاً إلى أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يولي اهتماماً كبيراً بإنجاح تأمين هذا الحدث، من خلال متابعة كافة الترتيبات الأمنية التي تم وضعها لتأمين مجريات وكافة فعاليات المعرض.

وأشار إلى أن شرطة دبي سخرت كافة إمكاناتها لتأمين استقبال هذا الحدث، وأن الخطة الأمنية الموضوعة تتواءم مع الخطط العامة، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمن والسلامة داخل موقع «إكسبو»، للمحافظة على سلامة الزوار، وضمان عدم حدوث أي إشكاليات في الدخول، ووضع الحلول الأمنية المناسبة بما يخدم الأمن والنظام.