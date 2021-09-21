أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الهيئة البريطانية لاعتماد خدمات المختبرات UKAS اعتمدت 61 فحصاً جديداً لإدارة المختبرات الوطنية التابعة للوزارة، ليرتفع إجمالي عدد الفحوص المخبرية المعتمدة دولياً للإدارة إلى 410 فحوص في مجال الكشف عن الأمراض الحيوانية، الآفات الزراعية، متبقيات المبيدات في السلع الغذائية، جودة المستحضرات البيطرية، تحليل جودة المبيدات بالإضافة لفحوص المياه والتربة والأسمدة. كما جددت الهيئة شهادة الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار ISOIEC 17025: 2017 للمختبرات الوطنية للسنة السابعة عشرة على التوالي. وخلال النصف الأول من العام الجاري نفذت الإدارة 156,663 فحصاً لعدد عينات بلغ 95,319 وذلك من خلال مختبراتها المركزية ومختبراتها الفرعية في المنافذ الحدودية.. حيث تعمل المختبرات الفرعية على تنفيذ الفحوص في المنفذ لضمان سرعة حركة الإرساليات وضمان مطابقتها للمواصفات قبل دخول أراضي الدولة، وقال سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: "إن ضمان أمن وسلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى لوزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، لذا تعمل إدارة المختبرات الوطنية على رفع كفاءة منظومة العمل في كافة المختبرات ومراكز الفحص التابعة للوزارة على المستويين البشري والتقني". وأضاف الشرع: "يمثل الاعتماد الدولي لطبيعة الفحوص التي يتم إجراؤها من قبل المختبرات ركيزة أساسية لمنظومة العمل على تعزيز امن وسلامة الغذاء، حيث يضمن سلامة الغذاء المتداول والمستلزمات البيطرية المتداولة محلياً، كما يسهم في رفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي عبر تعزيز مواكبته لأحدث متطلبات الأمن والسلامة المطبقة عالمياً، لذا نحرص بشكل دائم على التنسيق والمتابعة مع جهات الاعتماد العالمية لتقييم مستوى الفحوص التي يتم إجراؤها لتجديد اعتمادها السنوي، واعتماد فحوص جديدة تعزّز من منظومة سلامة الغذاء وتعزز من مستويات الصحة العامة".
سلامة الغذاء
إلى ذلك شهد العام الجاري تعزيز وتطوير إدارة المختبرات الوطنية لمنظومة عملها بالكامل لتعزيز عمل الوزارة على رفع مستوى السلامة الغذائية وضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء بالإضافة إلى حماية المستهلك من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو الفاسدة أو غير الملائمة، وذلك لضمان سلامة وصحة الغذاء المتداول وتسهيل حركة تجارة الغذاء.
متبقيات المبيدات
كما تم تعزيز تطبيق البرنامج الوطني للرقابة على متبقيات المبيدات الذي تنفذه الوزارة، والذي يستهدف الرقابة على متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه الطازجة، الحبوب، المكسرات، البهارات، العسل والحليب، ويأتي تنفيذاً للتشريعات الوطنية الصادرة في هذا المجال وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن سلامة الغذاء وكذلك المواصفة القياسية UAE.S MRL 1: 2019 بشأن الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية وفقا للمعايير الدولية مثل المعايير الغذائية الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي.
الاعتماد الدولي
تمكنت إدارة المختبرات الوطنية -استناداً لكفاءة عمل المختبرات التابعة لها- من تجديد اعتماد خدماتها في مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والبيطرية والبيئية والزراعية من هيئات الاعتماد الدولية، كما وسعت مجال الاعتماد في بعض الفحوص المختبرية، حيث تم تجديد اعتماد هيئة الاعتماد البريطانية /يوكاس/ للسنة السابعة عشرة على التوالي. وعملت إدارة المختبرات الوطنية بكامل جهوزيتها على تطوير وتحديث آليات العمل لديها بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة نتائج تحليل العينات المستلمة من المنافذ الحدودية للدولة للتأكد من صحة وسلامة تلك العينات، وفي حال أن أية عينات يثبت عدم ملاءمتها وسلامتها يتم التعامل معها بكل حزم وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة، حيث تقوم هذه الإدارات وبالتنسيق مع السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك من خلال إرجاع الإرساليات المخالفة إلى الدولة المصدرة أو إعدامها فوراً ولا يتم السماح نهائياً بدخول أي إرساليات إلا بعد التأكد النهائي من مطابقتها للمعايير والمواصفات الغذائية الدولية. وتعتمد إدارة المختبرات الوطنية في عملها على المواصفات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة، والمواصفات والمعايير الدولية الغذائية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي.