أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي مشروعاً لتوصيل ونقل مستلزمات القطاع الصحي باستخدام طائرات بدون طيار.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "دائرة الصحة - أبوظبي تطلق مشروعاً لتوصيل ونقل مستلزمات القطاع الصحي باستخدام طائرات بدون طيار، تعزيزاً لمكانة #أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية".
وأضاف "دائرة الصحة – أبوظبي تطور مشروعاً لترخيص نقل وتوصيل المستلزمات الطبية للقطاع الصحي باستخدام طائرات بدون طيار، في إطار جهود تعزيز توظيف أحدث التقنيات لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في الإمارة".
وتابع المكتب الإعلامي "بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "SkyGo"، سيعمل المشروع، الأول من نوعه في المنطقة، على تطوير نظام وشبكة توصيل متقدمة باستخدام الطائرات بدون طيار تضم 40 محطة وتطوير سلاسل توريد لنقل المستلزمات الطبية بين المختبرات وبنوك الدم والمنشآت الصحية".
والمشروع يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرعاية الطبية والابتكار ويحدث نقلة نوعية في مجال سلاسل النقل والتوزيع للمستلزمات الطبية، كما سيساهم في تعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، مثل نقل الأدوية العاجلة ومضادات السموم واللقاحات.
وأكد مكتب أبوظبي الإعلامي أن "استخدام الطائرات بدون طيار في نقل وتوصيل المستلزمات الطبية يدعم أهداف الإمارة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وخلق المزيد من فرص العمل، كما يسهم في خفض انبعاثات الكربون وتقليل حركة المرور على الطرق".
دائرة الصحة - أبوظبي تطلق مشروعاً لتوصيل ونقل مستلزمات القطاع الصحي باستخدام طائرات بدون طيار، تعزيزاً لمكانة #أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية. pic.twitter.com/xPvvteJpDD— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 21, 2021