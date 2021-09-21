دائرة الصحة - أبوظبي تطلق مشروعاً لتوصيل ونقل مستلزمات القطاع الصحي باستخدام طائرات بدون طيار، تعزيزاً لمكانة #أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية. pic.twitter.com/xPvvteJpDD