سلطان القاسمي يعتمد مبلغ 100 مليون درهم موازنة للبحث العلمي في الجامعة الأميركية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة مبلغ 100 مليون درهم موازنة للبحث العلمي في الجامعة الأميركية للعام الدراسي 2021 - 2022 .

جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح اليوم الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأميركية الجديدة بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة ونواب المدير وذلك في مكتب سموه بالجامعة. ورحب سموه في بداية اللقاء بالدكتورة سوزان مام في إمارة الشارقة التي تولي العلم والثقافة الاهتمام الكبير من خلال كافة مؤسسات وجامعات ومعاهد الشارقة، وفي الجامعة الأميركية التي أصبحت مؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة كان لها الأثر الكبير في تأهيل وتخريج كوادر علمية متخصصة تساهم في تنمية وتقدم المجتمعات.

وتقدم سموه بالشكر الجزيل للدكتور كيفن ميتشل على ما بذله من جهود خلال فترة إدارته للجامعة والحرص على استمرار تقدمها وتحقيق أهدافها. وأشار سموه إلى أهمية البحث العلمي الذي تضعه الجامعة كهدف رئيسي للارتقاء بها وتشجيع طلبتها على الابتكار وعمل بحوث علمية تسهم في خدمة الإنسانية وتطوير المعرفة البشرية في كافة العلوم. وتطرق اللقاء للخطط الاستراتيجية التي تعمل وفقها الجامعة لتحقيق أهدافها في تقديم تعليم عالي الجودة من خلال أفضل الهيئات التدريسية والإدارية والمرافق والمختبرات الحديثة والمعاهد البحثية واستقطاب طلبة متميزين من كافة أنحاء العالم.

من جانبها أعربت الدكتورة سوزان مام عن شكرها على الثقة التي أوليت لها لإدارة الجامعة ..مشيدة بالمستوى العلمي الكبير والمكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.