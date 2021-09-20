سعود بن صقر: إسعاد المجتمع يتصدر الأولويات

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إسعاد أفراد المجتمع يأتي في صدارة أولويات العمل الحكومي في الإمارة، وأن الارتقاء بجودة الخدمات جزء أساسي من ثقافة العمل في مختلف الجهات، وركيزة لتعزيز حضور دولة الإمارات ورأس الخيمة على مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة. جاء ذلك على هامش زيارة سموه لمقر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في رأس الخيمة، وإزاحته الستار عن لوحة تصنيف الخمس نجوم، والذي حصلت عليه «الهيئة»، بحسب نتائج الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الحكومة الاتحادية، وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، واللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، واللواء سلطان يوسف النعيمي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- رأس الخيمة. وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «إن تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، أفضل وسيلة لتعزيز نمو مختلف قطاعات الأعمال، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في بيئة العمل، ونشر السعادة والإيجابية في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في دفع جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات ورأس الخيمة نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح». وأضاف سموه: «حصول الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في رأس الخيمة على تصنيف الخمس نجوم، يشكل حافزاً للجهات والمؤسسات الحكومية كافة في الإمارة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة للمتعاملين، وهو فرصة مثالية لمواصلة العمل الجاد من أجل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في تعزيز معدلات التنمية». وأثنى سموه على عطاء وتفاني جميع فرق العمل في الهيئة، وحثهم على مواصلة الارتقاء بالخدمات التي يقدمونها لأفراد المجتمع، والاستمرار في تطوير وتحسين عملهم لمواكبة الطموحات المستقبلية والتحديات العالمية المتسارعة.