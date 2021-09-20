عضوات «الوطني» يشاركن في ورشة عن تمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك عدد من عضوات المجلس الوطني الاتحادي في الورشة الافتراضية، التي عُقدت أمس، حول موضوع «تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز المساواة بين الجنسين»، التي نظمتها سفارة مونتينيغرو في الدولة، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية مونتينيغرو، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات والأدوار المنوطة بالبرلمانات في هذا المجال.

وشارك في الورشة الافتراضية من المجلس الوطني الاتحادي كل من: مريم ماجد بن ثنية، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وميرة سلطان السويدي، والدكتورة موزة محمد العامري، بحضور سعادة نبيلة الشامسي سفيرة الدولة لدى مونتينيغرو. ومن برلمان مونتيتيغرو شارك أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين كل من: بوزينا ييلوسيتش، رئيسة لجنة المساواة بين الجنسين في البرلمان، وفيسنا باسيفيسك، وسوزانا بريبيلوفيك، ودانجيلا دجروفيش، ومكسيم فوسينيتش.

وتناول أعضاء برلمان مونتينيغرو عدة موضوعات هي: أهمية إدخال وتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ودور وأنشطة نادي المرأة في برلمان مونتينيغرو، ودور المرأة في الإدارة العامة.

واستعرضت العضوات مسيرة وتجربة دعم وتمكين المرأة في الإمارات في مختلف المجالات.