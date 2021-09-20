جامعة الإمارات تحصل على براءة اختراع في تحلية المياه

العين (وام)

نجح المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وذلك على نظام مبتكر لتحلية المياه المالحة باستخدام طاقة منخفضة.

وأوضح المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات أن النظام الجديد الذي تم اكتشافه يختلف عن النظم الحالية، والتي تعتمد بصفة أساسية على التحلية الحرارية «Thermal desalination» والتحلية باستخدام الأغشية «Reverse Osmosis desalination» في أنه يعتمد على التطبيق المباشر لمبادئ الفيزياء المتعلقة ببقاء الكتلة وبقاء الطاقة، وكذلك مبادئ الديناميكا الحرارية، حيث إن نظام التحلية الحرارية يعتمد على استخدام مرتفع للطاقة لتبخير المياه عن طريق رفع درجة حرارتها لتصل إلى درجة الغليان، ثم إعادة تكثيف المياه للحصول على مياه خالية من الأملاح، بينما يعتمد نظام الأغشية على توليد ضغط عالٍ يسمح بنفاذ المياه فقط دون الأملاح خلال أغشية ذات مسام صغيرة لا تسمح بمرور الأملاح، ومن ثم الحصول على مياه ذات نسب صغيرة جداً من الأملاح.