50 متميزاً في «يوم التطوع العربي»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وفريق «شكراً لعطائك التطوعي» مبادرة بعنوان «خمسون بصمة ذهبية»، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، تهدف لتكريم 50 متطوعاً متميزاً من 50 فريقاً تطوعياً على مستوى الدولة، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ويوم التطوع العربي. وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري: إن هذه المناسبة تجسد قيمة التطوع وأهمية غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال المختلفة، استلهاماً لتجربة فريدة وعظيمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع. وأشارت الدكتورة سهيلة قائد -مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر - مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى أن الأعمال التطوعية في المجتمع تنشر روح التعاون والتكاتف وتعزز قيم الإيثار والعطاء.