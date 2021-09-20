«شؤون التعليم» بالوطني تناقش سياسة «الثقافة والشباب»

دبي (الاتحاد)

استأنفت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة والشباب والمؤسسات والمكاتب الإعلامية في الدولة، وإدارات الاتصال والعلاقات العامة للمجالس التنفيذية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول. وقال ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة: إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب مع ممثلي عدد من الجهات الإعلامية في الدولة، وتم التركيز على محور جهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

وتابع: إن الاجتماع كان ثرياً، حيث تم الاستماع إلى آراء الحضور ومقترحاتهم، والتحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية في الدولة، ورؤيتهم لكيفية تطوير العمل الإعلامي على مستوى جميع وسائل الإعلام.