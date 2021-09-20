عويضة مرشد المرر: الإمارات أرض السلام

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي«ستظل دولة الإمارات أرضاً للسلام، ووطناً عالمياً للتسامح، وواحة للإنسانية بفضل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة الرامية إلى استشراف المستقبل وبناء نموذج عالمي للإخاء والتعايش».

وأضاف معاليه: «ترتكز استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيب الله ثراه» على أسمى المبادئ الإنسانية، حيث فتحت الدولة أبوابها لجميع الجنسيات من أجل المساهمة مع أبناء الإمارات في البناء والتعمير والتطور في كل المجالات، إلى أن أصبحت الدولة مقصداً للموهوبين والطامحين للعيش وسط واحد من أكثر الشعوب المحبة للسلام في العالم».