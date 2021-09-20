محمد الفلاسي: الإمارات حاضنة السلام

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «دولة الإمارات حاضنة للسلام ومنصة متميزة لنشر أسمى مبادئ الإنسانية في كل أنحاء العالم، بفضل قيادتها الرشيدة التي عززت من مكانة الإمارات راعيةً للسلام بين الشعوب».

وأضاف: «تتطلع دولة الإمارات إلى استشراف المستقبل، ويمثل السلام ركيزة أساسية لتقدمها وتطورها لتسهم في ازدهار سائر الأمم حول العالم. كما تقدم الإمارات نموذجاً ملهماً للسلام، إذ يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في تعايش ووئام. ويمضي الوطن بسواد أبنائه منفتحين على كل شعوب الأرض يمدون أياديهم بالسلام، من أجل العمل على رخاء البشرية جمعاء».