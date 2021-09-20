«الشؤون الإسلامية» تكرم فريق التطوع

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المتطوعين من مختلف المؤسسات التطوعية والأفراد، الذين شاركوا في إنجاح مبادرتها في المساجد، وساهموا في تنظيم دخول وخروج المصلين وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية التي تمنع انتشار فيروس «كوفيد-19»، وتهيئة البيئة المثالية التي تمكنهم من أداء صلواتهم بطمأنينة وخشوع ومنحتهم شهادات التقدير. وثمّنت الهيئة جهود المتطوعين مؤكدة أنها تكشف عن وعي تام بضرورة بذل الطاقات والتفاني في خدمة الناس والإقبال على المساهمة في كل الأعمال المجتمعية والخيرية تطبيقاً لنهج ديننا وتعاليمه السمحة، وترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة منبعاً للخير.