680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة تشارك في «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق الاثنين المقبل فعاليات الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة.

ويتيح المعرض الذي تستمر فعالياته لسبعة أيام، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، لزواره فرصة الاطلاع على أحدث ابتكارات الخبراء المحليين والدوليين والاستماع لآرائهم، إلى جانب العروض الحيّة كعروض الفروسية والموسيقية والتراثية، ورش تدريب الخيول، مزاد الهجن العربية، الرماية بالقوس والسهم من على ظهر الخيل، وورش عمل حول أساسيات القيادة في البر والمغامرات، فضلاً عن رحلة تعليمية حول جذور الصقارة العربية وخصائصها الفريدة.

وكشف معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، عن وجود 319 عارضاً محلياً (يمتلكون نحو 85 علامة تجارية عالمية) في الدورة القادمة، فضلاً عن 32 جهة حكومية ورسمية، وما يزيد على 20 نادياً وجمعية ومؤسسة محلية ودولية تُعنى بالصقارة، وذلك على مساحة إجمالية تُقارب 50 ألف متر مربع، هي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث الذي يشهد هذا العام أيضاً فعاليات هي الأكثر تنوّعاً وغنىً من خلال ما يزيد على 90 نشاطاً حيّاً ومُسابقات شيّقة وعروض تراثية ورياضية ساحرة يترقّبها جمهور المعرض، إضافة لنحو 50 ورشة عمل تعليمية هادفة، وذلك بينما يعرض ما يزيد على 125 فنّاناً إماراتياً وعربياً وعالمياً إبداعاتهم.

وقال معالي المنصوري خلال مؤتمر صحفي أمس: إنّ الصيد والفروسية، هما رياضات الآباء والأجداد التي ورثنا أخلاقياتها النبيلة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي ما زال يحظى بتقدير عالمي كبير لجهوده المعروفة في مجال الصيد المُستدام وصون التراث وحفظ الأنواع، وكان لنا شرف زيارته التاريخية لفعاليات الدورة الأولى من معرض أبوظبي للصيد في عام 2003، الحدث الذي كان له تأثير واسع على عالم الصقارة في السنوات اللاحقة، وبات مناسبة مُتجدّدة للتمسّك بالماضي الأصيل، والتراث الإنساني المُشترك، والحفاظ على الطبيعة. ويتزامن مع المعرض مؤتمر يُنظّمه نادي صقاري الإمارات بالتعاون مع منظمة «اليونسكو» والاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، حول «مُستقبل رياضة الصيد بالصقور» عبر سلسلة من ورش العمل المُتخصّصة، بما يُمثّله ذلك من خطوة مهمة لتعزيز قُدرات الدول المشاركة في ملف تسجيل الصقارة كتراث إنساني في «اليونسكو»، ولكافة المجتمعات التي لا تزال تُمارس رياضة الصيد بالصقور، عبر نحو 110 أندية ومؤسسات معنية بالصقارة تُمثّل 90 دولة تضمّ في مجموعها ما يزيد على 75 ألف صقار حول العالم.

إطلاق تطبيق إلكتروني خاص

قال العميد الدكتور حميد محمد المهيري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، إنّ ذلك يخضع لمعايير وشروط محددة، أهمها أن لا يقل عُمر من يرغب بالشراء عن 21 سنة. وأشار إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص يتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة، وسوف يتم الإعلان عنه بشكل واضح لكافة زوار الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.