فتح باب الترشيح لـ«أمناء مكتبات المدارس»

دبي (الاتحاد)

تعود جائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية في دورتها السادسة، وتتطلع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة الإمارات للآداب، من خلال هذه الجائزة، إلى إبراز الدور الكبير الذي يقوم به أمناء المكتبات وتقدير جهودهم الاستثنائية في تعزيز التعليم في البيئة المدرسية، وغرس محبة المطالعة في نفوس الصغار والناشئة، وذلك لفئتي أمناء المكتبات من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في دولة الإمارات.

وأعلنت الجائزة فتح باب الترشيح، أمس، علماً بأن الموعد النهائي لتسلم الترشيحات هو 10 نوفمبر 2021 وعلى أن يتم عرض الترشيحات في فبراير 2022.

وفي هذا الصدد، قالت شموس ماجد بن فارس، مستشار بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومنسق مبادرات القراءة على مستوى إمارة دبي: «إيماناً منا بأهمية القراءة والمطالعة التي تثري بدورها الثقافة العامة التي يتلقاها أبناؤنا الطلبة بما تتيحه لهم من كتب في ميادين المعرفة كافة، نحرص على دعم الجائزة منذ إطلاقها لضمان انعكاس هذه الثقافة على أجيال المستقبل، ولغرس ثقافة القراءة للأجيال، في وقت نشهد فيه عودة التعليم الحضوري إلى المدارس وعودة طلابنا إلى أروقة المدارس والمكتبات».

وبدورها، أشادت إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب بالدور المهم الذي يتميز به أمناء مكتبات المدارس.