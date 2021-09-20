انضمام «ميدلسكس دبي» إلى برنامج حاضنات الجامعات

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل انضمام جامعة ميدلسكس دبي إلى «برنامج حاضنات الجامعات» الذي يهدف إلى تمكين طلاب الجامعات بمهارات ريادة الأعمال وتشجيعهم على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، وتنفيذ أهداف «استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة» التي تم إطلاقها تفعيلاً لمخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتم الإعلان عن انضمام جامعة ميدلسكس دبي إلى البرنامج خلال اجتماع حضره عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور سيدوين فيرنانديز مدير جامعة ميدلسكس دبي.