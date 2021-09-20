185 طالباً يتطوعون لعمل الخير من منازلهم في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

تطوّع 185 طالباً وطالبة جامعياً من مختلف مناطق الدولة، ضمن مبادرة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، التي تختص بجمع الملابس والأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة، من منازل أقاربهم وجيرانهم، وتسليمها للمؤسسة.

وثمّن راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مشاركة الطلاب المتطوعين في المبادرة، حيث استطاعوا جمع أكثر من 13 ألفاً و520 كيلو جراماً من الملابس المستعملة والأدوات المختلفة، خلال 9 أشهر منذ انطلاق المبادرة، وبلغت قيمتها نحو 40 ألفاً و470 درهماً.

وأضاف أن المؤسسة أطلقت هذه المبادرة بهدف مساعدة الطلاب في الحصول على ساعات التطوع المطلوبة منهم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع من انتشار «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أنها تعد الأولى من نوعها، تشجع على عمل الخير، والقيام بجمع التبرعات، ويحصلون على شهادات التطوع من المؤسسة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الطلاب بالعمل التطوعي «عن بُعد» وجمع الأشياء المستعملة وغير المرغوب بها من أقاربهم وجيرانهم، والاتصال بالمؤسسة، التي بدورها ترسل لهم السيارة المخصصة لتسلم تبرعاتهم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات والنصائح للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ريع التبرعات لمساعدة المحتاجين.

وأكد راشد الحمر، أنه تم تحديد 5 أنواع يمكن التبرع بها وهي الملابس والأحذية والمفارش والسجاد والأدوات المنزلية، وتخصيص أرقام هواتف تعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير سيارة تصل إلى المنازل وتتسلم تبرعات الأهالي، مؤكداً أن المؤسسة لا تريد أن تحمّل المتبرعين عناء البحث عن صناديق أو أماكن لوضع تبرعاتهم، فقط الاتصال واختيار الوقت المناسب لتسلم التبرع.