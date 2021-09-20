ناديا فيرجي المسؤولة عن برنامج الإنسان وكوكب الأرض: «إكسبو 2020 دبي» فرصة ذهبية للعمل معاً

أبوظبي (وام)

أكدت ناديا فيرجي مديرة مكتب المدير العام في إكسبو 2020 دبي والمسؤولة عن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، أن إكسبو 2020 دبي يسعى لجمع الدول والشعوب لرسم مسار جديد للعالم نحو تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، مستفيداً من جود أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية معاً لتمكين المشاركين وملايين الزوار من جميع أنحاء العالم ليكونوا مشاركين فاعلين في التغيير إلى الأفضل.

وقالت: إن برنامج الإنسان وكوكب الأرض ستغطي فعالياته الأشهر الستة لانعقاد الحدث الدولي، وتشمل 10 أسابيع متخصصة تتناول موضوعات متنوعة و18 يوماً دولياً والعديد من الفعاليات الأخرى، ويتطرق كل واحد من هذه الفعاليات والمناسبات إلى قضايا رئيسية ذات أهمية عالمية من خلال 220 حدثاً تجمع بين المنتديات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمحادثات الهادفة والملهمة على امتداد الأشهر الستة، حيث يمثل البرنامج أحدث مساهمة لدولة الإمارات في السعي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر أماناً وصحة للبشرية. وذكرت أن إكسبو 2020 دبي يعمل عبر برنامج الإنسان وكوكب الأرض على زيادة الوعي وتحقيق شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل» بتحفيز العمل بين قادة الرأي وأصحاب القرار والمختصين وعامة الناس بشأن القضايا التي تؤثر في حياتنا بشكل مباشر، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومستقبل الرعاية الصحية والتعليم والعمل، من خلال سلسلة متنوعة من الأحداث والخبرات.

وأضافت أن برنامج الإنسان وكوكب الأرض تكمن أهميته في الوقت الذي يصل العالم فيه إلى مرحلة تحتم ضرورة التحرك الجاد، حيث لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً مما هو عليه والاستفادة من تجمع العالم في إكسبو 2020 دبي لتوحيد الجهود والعمل بوضوح من أجل الارتقاء بنوعية حياة الأجيال المقبلة. وقالت ناديا فيرجي: إن إكسبو 2020 يحتضن تجارب وابتكارات من جميع أنحاء العالم، ومن المرتقب أن يلهم أجيال الغد في تبني حلول قابلة للتطبيق لمواجهة جميع التحديات العالمية. وأضافت أن برنامج الإنسان وكوكب الأرض هو أهم مبادرات الإمارات، ويشكل محوراً أساسياً في فعاليات وأنشطة إكسبو 2020 ونأمل أن يلهمنا جميعاً وأن يؤسس لنتائج إيجابية تكون إرثاً للأجيال المقبلة بعد اختتام فعاليات الحدث العالمي في نهاية مارس 2022. وذكرت أن البرنامج هو منصتنا، نحن البشر جميعاً، لنحقق التقدم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وأمناً وصحة لكل من يعيش على كوكب الأرض. كما تتمثل مهمتنا في الاستفادة من إكسبو كنقطة انطلاق ليكون لما سنفعله معاً تأثير ملموس، وليكون بوسعنا تقييم أثره الإيجابي علينا وعلى الأجيال المقبلة. وحول دور إكسبو والفرص التي يوفرها قالت ناديا فيرجي: إن عالمنا سريع التغير، وعلينا دوماً المضي قدماً والتعاون لنتمكن من مواكبة هذا التغير السريع.. وإكسبو 2020 سيكون أول تجمع عالمي فعلي خلال جائحة كوفيد-19 ليقدم للجميع فرصة ذهبية للعمل معاً لتخطي التحديات التي تواجه المستقبل المشترك للناس والكوكب. وحول أولويات برنامج الإنسان وكوكب الأرض.. أوضحت ناديا فيرجي أن أولويات البرنامج هي أولويات كل إنسان على وجه الأرض وهي تهمنا جميعاً. والحلول المنبثقة عن هذا البرنامج في إعادة تشكيل طريقة عيشنا وتفكيرنا وسلوكياتنا، وتدفعنا لنعيد تصور مجتمعات الغد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مع الالتزام الكامل بتعزيز كرامة الإنسان ونوعية حياته.. وتحقيق شراكة صحية وأكثر توازناً مع الطبيعة.