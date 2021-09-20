سباق لشراء تذاكر إكسبو 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تتسابق شركات ومؤسسات كبرى عاملة في الدولة على شراء تذاكر إكسبو 2020 دبي وإهدائها مجاناً لموظفيها لتسهيل زيارتهم لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بمشاركة 192 دولة، والعديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

ووفقاً لمكتب إكسبو، فقد قامت عشرات الشركات والمؤسسات في قطاعات مختلفة مثل التجزئة والاتصالات والبنوك والعقارات والإنشاءات والصناعة والنفط والوجهات الترفيهية والمناطق الحرة، بشراء عشرات آلاف التذاكر لموظفيها.

وقال متحدث باسم إكسبو 2020 دبي، إن معدلات مبيعات تذاكر إكسبو 2020 دبي تشهد زيادة مطردة في داخل دولة الإمارات، وفي الأسواق العالمية، وذلك مع اقتراب انطلاق الحدث مطلع أكتوبر المقبل، ما يعكس إدراك الزوار لما يتمتع به إكسبو 2020 دبي من قيمة كبيرة وتنوع ثري. وأوضح المتحدث في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه «أن الطلب يتزايد على تذاكر الدخول المتعدد والتذاكر الموسمية، لدى شبكة موزعي التذاكر المعتمدين وشركائنا من شركات الطيران ومنافذ التجزئة والمبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن أعلى مستويات الإقبال على التذاكر تأتي من الأسواق التقليدية المصدرة للزوار، وكذلك من الأسواق التي تتميز بمستويات معرفة واسعة تجاه معارض إكسبو الدولية، على غرار أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الأسواق الدولية الرئيسة الأخرى على غرار الهند وروسيا.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإدارة الطاقة الاستيعابية لموقع إكسبو 2020 دبي، قال المتحدث باسم إكسبو 2020 دبي إنه تم دمج حلول تقنية متقدمة لتعداد كل شخص ضمن الموقع، بما يشمل الوفود المشاركة وفرق العمل والمقاولين، وغيرها بهدف إدارة الطاقة الاستيعابية للموقع بكفاءة وفعالية، مشيراً إلى اعتزام إكسبو 2020 دبي نشر بيانات الزيارات بشكل دوري خلال الحدث.

وقال إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، التي قامت بشراء تذاكر لموظفيها، إن استضافة العالم في معرض إكسبو دبي 2020، إنجاز تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيستفيد منه كل من يقيم ويعمل على أرض الدولة، من الأفراد والمؤسسات، بفضل ما يقدمه من فرص لاكتشاف ثراء وتنوع الأفكار التي ستقدمها الدول الـ191 المشاركة في المعرض.

وأوضح أنه «من خلال منح جميع موظفي شركة الشارقة لإدارة الأصول، من كافة الشركات والوحدات الإدارية، تذاكر لزيارة المعرض، نتطلع إلى تمكينهم من التعرّف على التقنيات، والابتكارات، والأفكار الإبداعية التي ستقدمها الدول والشركات والمؤسسات، والتي ستكون بمثابة مختبر إبداعي للتفاعل والتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على عمل كوادرنا البشرية، وعلى الشركة بشكل عام».

وتتيح كل من طيران الإمارات وفلاي دبي تذاكر دخول مجانية لإكسبو 2020 دبي للمسافرين على متن رحلاتها خلال فترة الحدث، كما أعلنت القرية العالمية عن منح تذاكر لإكسبو 2020 دبي لمشتري باقات كبار الزوار من فئات محددة، فيما أعلنت مجموعة إعمار للضيافة، الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفنادق لإكسبو 2020 دبي، حصول المقيمين بالفنادق الخاصة بالمجموعة، في الفترة ما بين 1 أكتوبر، 2021، وحتى 31 مارس، 2022، على تذكرتين مجانيتين لدخول إكسبو 2020 دبي أثناء إقامتهم في الفندق، شرط أن يتم الحجز الفندقي خلال شهر سبتمبر 2021.