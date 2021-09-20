اجتماع «بلدي دبا الحصن»

دبا الحصن (الاتحاد)

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن اجتماعه الأول للفصل السنوي السابع عشر لدور الانعقاد العادي الأول لسنة 2021 - 2022، وترأس الاجتماع أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي، بحضور طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، وأعضاء المجلس البلدي، وأمانة سر المجلس البلدي.

واستعرض المجتمعون في بداية الجلسة، المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2021، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السابع عشر.

وناقش المجلس العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن البلدي، لما فيها خير ومصلحة جميع المواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة، حتى تسير بخطوات ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار في كافة الميادين والمجالات.

كما اطلع المجلس على أهم الرسائل الواردة فيما يخص تقرير لجنة شؤون العزب، كما بحث المجلس الرسالة الواردة فيما يخص لجنة تخصيص الأراضي، وناقش المجتمعون التقرير المرفوع من قبل اللجنة العامة بشأن الأعمال ما بين أدوار الانعقاد لدراسته وتحويله للجهات المختصة لإجراء اللازم نحوها.