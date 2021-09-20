37.851 ألف معاملة «عن بُعد» في محاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة عن عدد معاملاتها الإلكترونية والذكية التي قدّمتها «عن بُعد» عبر القنوات الذكية والموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت 37.851 معاملة، بينما بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي 28.785 معاملة بنسبة ارتفاع 32%.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن المحاكم وظّفت بنيتها التحتية الرقمية التي تتضمن خدمات إلكترونية متطورة وسريعة تتميز بالكفاءة وسهولة الاستخدام، لتمكين المتعاملين من إجراء معاملاتهم دون قيود الزمان والمكان، بالإضافة إلى إثراء تجربتهم، مبيناً أن النصف الأول شهد إقبالاً لافتاً على إنجاز المعاملات «عن بُعد» باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وذلك نتيجة اتباع خطة الاستجابة السريعة الاستباقية التي وضعتها المحاكم منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتوجهها نحو «محاكم بلا ورق».

أحمد الخاطري

وبين أن دائرة المحاكم تتيح للمتعاملين إنجاز المعاملة حسب رغبتهم، إما إلكترونياً أو عبر الحضور الشخصي، حيث وصل عدد الخدمات مؤخراً 289 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى توفير 5 قنوات لسداد الرسوم والأمانات.

ووفقاً للخاطري، فإن عدد المعاملات المنجزة عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة ودائرة المحاكم والتطبيق الذكي mRAK بلغت 37.851 معاملة، توزعت بين 27.212 معاملة قدمتها إدارة الخدمات القضائية، و6.540 معاملة من قبل إدارة الكاتب العدل، و4099 معاملة لإدارة الخدمات المجتمعية.

وأشار رئيس محاكم رأس الخيمة إلى أن اهتمام المتعاملين بإنجاز معاملاتهم «عن بُعد» باستخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ساهم في الحصول على الخدمات المطلوبة بأقصى سرعة، لتسجل بذلك ارتفاعاً في نسبة المعاملات المقدمة عن بُعد مقارنة بالحضور الشخصي، وتشكل ما نسبته 63% من إجمالي المعاملات المقدمة خلال النصف الأول.

ولفت الخاطري إلى أن المعاملات التي سجلت إلكترونياً 2445 قضية، وعدد الطلبات القضائية وصل إلى 24764 طلباً، وعدد إعلانات النشر الذكية 286، بينما بلغ عدد عقود الزواج عبر المأذون الرقمي 622 عقداً، و9734 معاملة ضمت خدمات أخرى، وهي الكاتب العدل والتركات والإشهادات، وغيرها من خدمات المحاكم.



