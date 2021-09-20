«شرطة دبي» تدشن برنامج لغة الإشارة الأميركية

دبي (الاتحاد)

دشن العميد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، برنامج تعليم لغة الإشارة الأميركية لمنتسبي «شرطة دبي»، في مقر الإدارة، لتكون «شرطة دبي» أول جهة حكومية على مستوى الدولة في تدريب مترجمي لغة الإشارة على لغة الإشارة الأميركية، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات حدث «إكسبو 2020 دبي»، وضمن استعدادات «شرطة دبي» لاستقبال أصحاب الهمم فئة الإعاقة السمعية من جميع دول العالم.

وأكد العميد بدران الشامسي، حرص الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم، العمل على تعزيز التواصل الفعال وتقديم خدمات متميزة لإسعاد جمهور أصحاب الهمم «الفئة السمعية»، وتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان.