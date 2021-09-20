مصادرة سلع مقلدة لقطع غيار السيارات في دبا

دبا الفجيرة (الاتحاد)

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن قسم حماية المستهلك نفذ خلال شهري «يوليو وأغسطس» من العام الحالي (26) جولة تفتيشية دورية ومفاجئة، منها (15) جولة على المنشآت ذات العلاقة، و(11) جولة تفتيشية على التنزيلات والعروض، نتج عنها تحرير (7) مخالفات، و(16) إنذاراً في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثلت أغلبية المخالفات المحررة في الغش التجاري وبيع سلع مقلدة ومغشوشة، وإجراء تنزيلات من دون تصريح صادر من البلدية، وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، إلى جانب الامتناع عن إصدار فواتير الشراء للعميل، وتم مصادرة (46) قطعة مقلدة لقطع غيار السيارات.

وقال اليماحي: بالإضافة إلى جهود قسم حماية المستهلك في حل ومعالجة المشكلات الصادرة من المستهلك، والتي بلغ عددها (34)، بواقع (37) شكوى، تضمنت التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة، أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وأيضاً شكاوى الضمان، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

التزام

لفت حسن اليماحي إلى أهمية التزام جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بممارسة الأنشطة وفق ما هو مصرح به من قبل البلدية، مشدداً على اهتمام البلدية في حماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق، وعلى أهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور في أوقات المناسبات والأعياد وإقبالهم المتزايد على شراء السلع والمنتجات، إضافة إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور.