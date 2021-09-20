حملة توعية في مصفح حول مخلفات البناء

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ممثلة في مركز بلدية مصفح، حملة توعية مجتمعية «عن بُعد» للحفاظ على المظهر العام في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز من مخلفات البناء، وضرورة وجود احتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء، استهدفت المستثمرين والملاك في المناطق الصناعية بمصفح.

وهدفت الحملة إلى الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، وتعزيز التواصل المجتمعي بين البلدية وكافة شرائح المجتمع، وتقديم خدمات توعية متنوعة، وكذلك الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتوعية الجمهور بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام.

وعمل مركز بلدية مصفح ضمن الحملة على نشر العديد من منشورات التوعية عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق تطبيق «فريجنا»، وإرسال مئات الرسائل النصية القصيرة إلى الفئات المستهدفة من الحملة، للتوعية بأهمية وضرورة إلقاء مخلفات البناء في الأماكن المخصصة حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع من أي خطر، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث.