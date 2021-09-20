توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية. ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند 13:54 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:51. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 10:00 والمد الثاني عند الساعة 22:24 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:20.