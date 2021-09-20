سامي عبدالرؤوف (دبي) أعلن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن سعر مسحة الأنف للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، تبلغ 50 درهماً بالمستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا السعر هو سعر تشغيلي. وقال رداً على أسئلة الصحافيين أمس في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية: إن «قيادتنا الرشيدة توفر كل الإمكانات والخدمات اللازمة للحفاظ على صحة المجتمع وأفراده، حيث يعتبر توفير الدواء والغذاء خطاً أحمر، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف الدكتور حسين عبد الرحمن الرند: «الجهات الصحية تبذل جهوداً كبيرة أثمرت نتائج متميزة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وهو ما ساعد الدولة، على أن تكون بين أفضل دول العالم في التعامل مع الجائحة».