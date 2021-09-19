الشيخة فاطمة تعزي حرم الرئيس الجزائري في وفاة عبدالعزيز بوتفليقة

أبوظبي (وام)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى السيدة الزهرة تبون حرم فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة المغفور له فخامة عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن صادق تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، راجية الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت سموها في البرقية: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فخامة عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. وإننا إذ نعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل نسأل المولى عز وجل أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».