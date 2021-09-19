سفير الإمارات يهدي المكتبة المركزية في بوخارست «وثيقة الأخوة الإنسانية»

بوخاريست (وام)

قدّم الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، نسخة من «وثيقة الأخوة الإنسانية» باللغة الرومانية، إلى المكتبة المركزية الجامعية في العاصمة الرومانية بوخارست. والتقى المطروشي بالسيدة ميريلي رادوي، المديرة العامة للمكتبة، حيث أشار إلى أن هذه الوثيقة التي وقعها الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي 4 فبراير 2019، دلالة على النية الصادقة للسلطتين الدينيتين الإسلامية والمسيحية في تعزيز السلام في جميع ربوع الأرض وإنشاء «أداة بحث وتأمل». وفي هذا السياق، ذكر المطروشي أن هذه اللحظة التاريخية بعثت برسالة سلام وتسامح إلى كافة أرجاء العالم.