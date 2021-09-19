زكي نسيبة يكرم الباحثين المتميزين بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

كرّم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في مجلس السعادة بالمبنى الهلالي أمس، الباحثين المتميزين بالجامعة، وذلك تقديراً لجهودهم العلمية والبحثية في مجالات وتخصصات العلوم، والرياضيات، والهندسة الكيميائية والبترولية، والطب والعلوم الصحية، والعقاقير الطبية، والأغذية والزراعة، والاقتصاد، لما قدموه من أبحاث علمية متميزة منشورة في المجلات العلمية والبحثية العالمية الأكاديمية المتخصصة ذات الجودة العالية في النشر في أفضل 25% من الدوريات حول العالم حسب بيانات قاعدة البيانات العلمية العالمية «اسكوباس»، في الفترة من العام 2018 إلى 2021 من العام الجاري.

وجرى خلال الحفل تكريم كل من: الباحث المتميز البروفيسور قاسم المدلل من قسم الرياضيات بكلية العلوم، حيث شملت نطاقات بحثه كلاً من مجالات ديناميات الموائع الحسابية، والنظرية، والمعادلات التفاضلية الكسرية، والتحليل العددي، حيث قدم خلال تلك الفترة 87 ورقة بحثية وعلمية منشورة حسب قاعدة بينات «اسكوباس»، ومن كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، جرى تكريم الباحث المتميز البروفيسور فكري أبوزيدان من قسم الجراحة، وذلك عن نشره لـ85 ورقة بحثة علمية متخصصة حسب قاعدة بينات «اسكوباس» العالمية، وكذلك الباحث المتميز كومار شيريش أوجاه- الأستاذ المشارك من قسم الأدوية في علم الأدوية والمداواة، وذلك عن أوراقه البحثية والعلمية المتميزة ذات الجودة العالية، والتي بلغت 66 ورقة بحثية منشورة حسب قاعدة بينات «اسكوباس»، وتنوعت بين اكتشاف أدوية قائمة على المنتجات الطبيعية وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى أوراق بحثية وعلمية متخصصة في أمراض التنكس العصبي والقلب والأوعية الدموية.

ومن كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية والبترولية، جرى تكريم الباحث المتميز والأستاذ المشارك الدكتور محمد نور الطراونة، وذلك عن جهده المقدر والمتميز في نشر 41 ورقة بحثية وعلمية ذات جودة عالية حسب قاعدة بينات «اسكوباس»، ومن كلية الزراعة والطب البيطري جرى تكريم الباحث المتميز ساجد مقصود، الأستاذ المشارك من قسم علوم الغذاء، بنشره 32 ورقة علمية متميزة حسب قاعدة بينات «اسكوباس» في مجالات: الجزيئات النشطة بيولوجيًا في حليب الإبل والتمور وخصائصها الوظيفية والغذائية، والكيمياء الخضراء وتقنيات الاستخلاص الجديدة وتطبيقاتها المختلفة في المركبات الغذائية والبروتينات، وتسلسلها وخصائصها النشطة بيولوجيًا.