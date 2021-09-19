جامعة زايد تتقدم في تصنيفات «تايمز للتعليم العالي» للعام 2022

أبوظبي (وام)

تقدمت جامعة زايد إلى نطاق أفضل 601 - 800 جامعة وذلك وفق تصنيفات «تايمز للتعليم العالي» في العام 2022 التي تعد تصنيفاً سنوياً لمؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم ويوفر معلومات حول المؤسسات الأكاديمية بناء على درجات إنجازات الجامعات في جميع أنحاء العالم. وأعرب الدكتور كلايتون ماكينزي نائب مدير جامعة زايد عن سعادته بهذا الإنجاز.. مؤكداً حرص الجامعة على ترسيخ تعليم عالي الجودة ممزوجاً بروح الابتكار. وقال إن جامعة زايد أصبحت بين أفضل أربع جامعات في دولة الإمارات كما هو مدرج ضمن تصنيفات «تايمز للتعليم العالي». وأشار إلى أن هذا الإنجاز شهادة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة ودليل على دعم القيادة الرشيدة لهذه المؤسسة التي تسير بخطى متوازنة وفقاً للأجندة الأكاديمية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تضع في لب أولوياتها الابتكار والبحث العلمي. وأكد أن طلابنا سيظلون دائماً محور اهتمامنا ورعايتنا ونهدف إلى إنشاء بيئة أكاديمية متعددة التخصصات، والتي بدورها تساعد في تمكينهم عملياً ومعرفياً لضمان مستقبل ناجح لهم في سوق العمل بالدولة.