«الإمارات الصحية» تعقد حلقة لتعزيز الوعي بدور الشباب

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حلقة شبابية عن الشباب ومستقبل الصحة النفسية استعرضت سبل تعزيز ونشر أفضل التجارب والممارسات في مجال الصحة النفسية وإيصال رسائل إيجابية تُسهم في تعزيز الصحة النفسية للشباب، ودورهم في التنمية المستدامة ومسيرة المستقبل.

وشهدت الحلقة الشبابية التي انعقدت بقاعة الرشيد في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، حضور ومشاركة عدد من المسؤولين والموظفين من قطاع الخدمات الطبية في إدارة الصحة النفسية، و20 مشاركاً من فئة الشباب.

وأثنى الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على جهود الشباب في المؤسسة، في تنظيم حلقات نقاشية لاستعراض مواضيع حيوية تهم فئات المجتمع، من منطلق الاستثمار في المستقبل وتمكين الشباب وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والابتكار.

وأشارت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة إلى أهمية الحلقة الشبابية حول الشباب ومستقبل الخدمات الصحية في هذا الوقت الذي يواجه العالم تداعيات الجائحة، حيث تناولت محاور الحلقة تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وفهم أعراضها وتقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والصحة النفسية الرقمية.