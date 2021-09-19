«دبي للعلوم» يطلق حملة للتوعية بالشلل

دبي (الاتحاد)

أطلق مجمّع دبي للعلوم، حملة للتعريف بالشلل وأسبابه وسبل الوقاية منه أو التعامل معه. وتبرز الحملة مساهمة دبي والإمارات العربية المتحدة في تقديم تسهيلات للمصابين به، ودور الشركات الإقليمية والعالمية في تعزيز مستوى الابتكار من حيث دمج أصحاب الهمم من هؤلاء في الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

والحملة التي تحمل عنوان Stuck من شأنها تعزيز وعي الجمهور بالتحدّيات التي تواجه المصابين بالشلل وتسليط الضوء على كيفيّة الوقاية منه، إضافة إلى تحفيز الشركات على تطوير حلول وخدمات جديدة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتطوير صناعة رعاية صحية عالمية المستوى وتمكين أصحاب الهمم.

وقال مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمّع دبي للعلوم: «يعاني ملايين الأشخاص من الشلل في جميع أنحاء العالم، ومن الأهمية بمكان تأمين رعاية وعلاج شامل وعالي الجودة لهم. وقد حرصنا على العمل مع مختلف الأطراف لنسهم بتحقيق رؤية دولة الإمارات بتطوير رعاية صحية على مستوى عالمي من خلال استقطاب أحدث المستشفيات والأطباء وشركات الأدوية والمعدات الطبية لتقديم الدعم وإعادة تأهيل من يعانون الشلل».