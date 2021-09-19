نهيان بن مبارك: التعليم ركيزة نهضة الوطن وريادته في الخمسين المقبلة

نهيان بن مبارك

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية التي تعزز نهضة الوطن وريادته وتميزه عالميا خلال الخمسين المقبلة. وقال معاليه إن القيادة الرشيدة تولي التعليم كل الرعاية والاهتمام وتوفر الموارد والإمكانات التي ترسخ مكانة مرموقة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات محليا وإقليميا وعالميا. جاء ذلك في كلمة معاليه خلال احتفال جامعة أبوظبي بتخريج الدفعة الـ 15 خلال حفل افتراضي ضم 2050 خريجا وخريجة من مختلف الكليات 44 % منهم حصلوا على درجة البكالوريوس و56 % تخرجوا من برامج الدراسات العليا في الجامعة. حضر الاحتفال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي والبرفيسور وقار أحمد مدير الجامعة والبرفيسور توماس هوستيتلر نائب مدير الجامعة وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية وعمداء الكليات ومديرو فروع الجامعة في العين ودبي والظفرة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين والخريجات. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن حفل التخريج في كل عام يمثل لنا جميعا مناسبة مواتية نتقدم فيها بخالص التحية وموفور الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي لدعمه المتواصل ومساندته المستمرة للجامعة حتى أصبحت مؤسسة تعليمية رائدة وفية لرسالتها واعية لأهدافها تصدر في كل أنشطتها عن حرص شديد على تحقيق التفوق والتميز تؤهل طلابها التأهيل الجيد وتنمي لديهم القدرات والمهارات التي تمكنهم من التفاعل الحي والمساهمة الفعالة في كافة إنجازات التطور في الوطن والعالم. وأضاف معاليه: إن جامعة أبوظبي تسير قدما إلى الأمام ويزيد عدد الخريجين منها حتى الآن عن 22 ألف خريج وخريجة يسهمون بفعالية في إنجازات التطور في الوطن والعالم. وبين أن جامعة أبوظبي تقوم بتطبيق أحدث المناهج العلمية والتعليمية وتستقطب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتواصل البحوث المتميزة والهادفة كما أنها تحصل على الاعتماد الأكاديمي العالمي وتفوز بالجوائز الأكاديمية المرموقة وتعتمد على أحدث تقنيات التعلم وتستجيب بكفاءة لمتطلبات التعليم عن بعد كما هو واضح في تعاملها الناجح مع آثار جائحة "كوفيد-19". وأشار معاليه إلى أن جامعة أبوظبي تتعاون تعاونا وثيقا مع كافة مؤسسات المجتمع وتنفتح بوعي وذكاء على الهيئات العلمية والتعليمية في شتى بلدان العالم ..مؤكدا أن جامعة أبوظبي تتفهم جيدا رسالتها وأهدافها وتحيط بمتطلبات العصر وتستوعب النافع والمناسب من إنجازاته وذلك بولاء مخلص للوطن وانتماء صادق لأهدافه وغاياته وتطلع متفائل دوما نحو المستقبل. من جانبه تقدم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تشريفه لحفل التخرج ..مشيرا إلى اعتزازه بمواصلة الجامعة تخريج كفاءات شابة متميزة تدعم السوق بكوادر وطنية واعدة تلبي احتياجاته وتطلعاته وتمكنه من مواصلة مسيرة التطور والعطاء التي تشهدها الإمارات في مختلف الجوانب. وعلى مدى مسيرتهم الأكاديمية في الجامعة استطاع طلبة جامعة أبوظبي تحقيق جملة من الإنجازات قبيل تخرجهم بما في ذلك فوز ثلاثة مشروعات بحثية قدمها طلبة الهندسة الكهربائية والميكانيكية وهندسة الحاسوب بثلاثة من المراكز الأربعة الأولى في مسابقة "الروبوت 2020" التي أطلقتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كما حصل طلبة الجامعة على المركزين الثاني والثالث في مسابقة التعاون البحثي "X-Research" التي نظمتها كلية الأفق الجامعية في الشارقة وحصلت طالبتان من الجامعة مؤخرا على منحة من "الندوة الدولية حول المرأة في خدمات الحوسبة". وحصلت جامعة أبوظبي على جائزة "أفضل تحول في مكان العمل" عن فئة التعليم في قمة وجوائز مكان العمل المستقبلي التي أقيمت في دبي من قبل "ليب ميديا سوليوشن" المؤسسة الناشرة لمنصة المحتوى الرائدة في المنطقة /CXO DX/ كما ستشارك الجامعة في "المعرض البينالي للعمارة الخامس" الذي يستضيفه المركز الثقافي الأوروبي تحت شعار "زمان، فضاء، وجود" في الفترة من 22 مايو حتى 21 نوفمبر 2021 في مدينة البندقية الإيطالية وذلك تزامنا مع "معرض بينالي البندقية للعمارة". وواصلت جامعة أبوظبي تواجدها للعام الرابع على التوالي ضمن أفضل 701-750 جامعة على مستوى العالم وذلك وفقا لتصنيف "كوكاريللي سيموند" للجامعات العالمية للعام 2022 معززة مكانتها ضمن مختلف مؤشرات الأداء في التصنيف العالمي.









المصدر: وكالات