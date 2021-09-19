رحم الله عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق وأحد رموزها الوطنية..ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين..خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة.