قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في وفاة رئيس الجزائر السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة.
وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "رحم الله عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق وأحد رموزها الوطنية..ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين..خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة".
رحم الله عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق وأحد رموزها الوطنية..ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين..خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 19, 2021