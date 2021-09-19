بلدية دبي تفوز بعشر فئات ضمن جوائز ستيفي العالمية

فازت بلدية دبي بعشر فئات متنوعة ضمن جوائز ستيفي العالمية، حيث حرصت الدائرة على تطبيق مبادئ التنافسية والابتكار في مختلف ممارساتها، والعمل وفق أرقى المعايير العالمية، مما ساهم في تعزيز حضورها في فئات الجائزة.

وشملت الفئات التي فازت بها بلدية دبي فئة المواد المنشورة وفئة إدارة خدمة تقنية المعلومات وفئة حلول تكنولوجيا الأعمال وفئة أفضل كتاب إلكتروني وفئة إدارة منتج جديد وفئة الاتصال الجماهيري وفئة تكامل وسائل الإعلام التقليدية والجديدة وفئة فريق خدمة العملاء وفئة أفضل مسؤول تنفيذي في خدمة العملاء وفئة أفضل استجابة حكومية خلال كوفيد 19.