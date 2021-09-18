شما المزروعي تلتقي المرشحين في برنامج المحترفين الشباب

دبي (الاتحاد)

التقت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المرشحين الأربعة لدولة الإمارات في «برنامج المحترفين الشباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية IEC»، الذين تم ترشيحهم من أربع جهات وطنية لتمثيل دولة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية الـ85 للمنظمة، المقررة في أكتوبر المقبل بإمارة دبي، التي تنظم للمرة الأولى في المنطقة.

ورحبت معالي شما المزروعي، في بداية اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالكفاءات الوطنية من منتسبي «برنامج المحترفين الشباب»، والذي سيتم تنظيمه تزامناً مع اجتماع الجمعية العمومية، مشيدة معاليها بالنجاحات التي حققها شباب دولة الإمارات، في ظل رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث أصبحت دولة الإمارات منصة عالمية لتمكين الشباب واستقطاب الكفاءات واستكشاف المواهب، وهي نتائج تستند إلى رؤى وطنية وأفكار داعمة لشباب الوطن ضمن مساعي دولتنا للريادة في كافة المجالات، وتأهيل وتمكين أجيال مبدعة قادرة على دعم نمو مجتمعها وتفوقه.

وأضافت معاليها: «تواصل القيادة الرشيدة دعمها اللامحدود لترسيخ قيم الاستثمار في قدرات الشباب وطاقاتهم، إيماناً منها بإمكانياتهم الواعدة على التواصل والابتكار وتعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات، ومواكبة تطلعات وطموحات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والذي يجسد قصة نجاح إماراتية ملهمة لشباب المنطقة والعالم».

وهنأ عمر صوينع السويدي، المرشحين الشباب الأربعة، متمنياً لهم تمثيلاً مشرفاً، مشيراً إلى أن استضافة برنامج المحترفين الشباب بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية، ينسجم مع أهداف دعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، خصوصاً في دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.

والشباب الإماراتيون الأربعة، هم كل من المهندسة علياء الزعابي، مهندس أول كهرباء في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والمهندسة لبنى المعيني، مهندس أول في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة ريم الفلاسي، مهندس بحوث وتطوير «إنترنت الأشياء» في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، والمهندس محمد حسن، مهندس فيزيائي صحة في إدارة الأمان الإشعاعي، في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.