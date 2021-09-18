«الشارقة الخيرية» تحتضن 26 ألف مكفول

الشارقة (وام)

احتضنت جمعية الشارقة الخيرية منذ مطلع العام الجاري 826 مكفولاً جديداً من الأيتام وفئات الأسر المتعففة وذوي الإعاقة وطلبة العلم والأئمة والمعلمين، وذلك ضمن مشروعها الإنساني الرائد «الكفالات»، ليصل إجمالي المكفولين المشمولين بالجمعية رعايتهم خلال عشر سنوات نحو 26 ألف مكفول قدمت لهم 25 مليون درهم.

وأكد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات أن برامج الكفالة تحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الراعي الأول لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة ومتابعة مجلس إدارة الجمعية، وهي تعكس الاهتمام الذي يحظى به المكفولون بكافة فئاتهم من قبل الجمعية.