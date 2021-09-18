محمد بن راشد: «ماجد الفطيم» شريكة في الوطن

دبي (الاتحاد)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر لرجل الأعمال ماجد الفطيم، بعد أن أعلن توفير 3000 وظيفة للمواطنين.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أعلن الأخ ماجد الفطيم اليوم عن توفير 3000 وظيفة للمواطنين.. له منا الشكر والتقدير.. هناك شركات شريكة في الوطن.. وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن.. وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية».

إلى ذلك، أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية، بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

ماجد الفطيم

وفي إطار مساهمة «ماجد الفطيم» في برنامج «نافس» والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية. وتماشياً مع أهداف برنامج «نافس» الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد، ستقوم شركة «ماجد الفطيم» باستحداث وتطوير 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاصة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة. وتأتي هذه المبادرة من شركة «ماجد الفطيم»، بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تُعد الشراكة مع برنامج «نافس» خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم «مشاريع الخمسين» على مستوى دولة الإمارات، حيث يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الانضمام للشركة تقديم طلباتهم في الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة https://www.majidalfuttaim.com/ar/explore-jobs#nafis-programme تمثل القوى العاملة الإماراتية حالياً في شركة «ماجد الفطيم» نحو 3 في المائة من إجمالي 13700 موظف تابع لها في دولة الإمارات، بما يواكب خطط وبرامج التوطين في دولة الإمارات ويعزز ريادة الشركة ضمن مساعيها لتنفيذ أهداف برنامج «نافس» خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تزخر الإمارات العربية المتحدة بجيلٍ من الشباب الواعد الطموح في المجالات كافة، وإن مسؤولية دعم وتنمية مهارات هذا الجيل من بناة المستقبل تقع على عاتقنا جميعاً، خاصة مؤسسات القطاع الخاص، حيث تتعدد فرص النمو وتبادل الخبرات. مما لاشك فيه أن مبادرات التوطين التي تهدف إلى زيادة انخراط القوى العاملة الإماراتية في القطاعين العام والخاص حققت نتائج رائعة على مدار السنوات الأخيرة، وسوف يساهم البرنامج الحكومي (نافس) الذي تم إطلاقه مؤخراً في جذب أكبر عدد من الشباب الإماراتي - والذين نعوّل على مساهماتهم في بناء مستقبل مستدام - ورفع معدلات التوطين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال تمكين هؤلاء الشباب من التميز في أماكن عملهم، ونحن ملتزمون بدعم هذه المهمة في السنوات الخمس القادمة».