ماجد الفطيم.. نموذج للمستثمر الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

يُعد ماجد الفطيم أحد أهم رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، نشأ في عائلة تجارية حيث كان يعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وبدأ الفطيم حياته العملية موظفاً في بنك عمان، الذي أصبح فيما بعد بنك المشرق، واستطاع أن يقنع والده وعمه في بداية الخمسينيات باستيراد 50 سيارة تويوتا، تم بيعها بأسرع مما توقعا وحققت لهما أرباحاً جيدة، بعدها تم تأسيس شركة بينه وبين ابن عمه عبد الله سميت حينها باسم الوالدين «شركة حمد ومحمد الفطيم».

وفي مرحلة لاحقة، سافر ماجد إلى طوكيو وتحديداً عام 1955 ليعود ومعه توكيل سيارات «تويوتا»، الذي بدأ به عمله الخاص وحقق فيه نجاحاً كبيراً لفت إليه الأنظار، وسرعان ما عُرف عن ذلك الشاب جده وذكاؤه وقدرته على تحمل المسؤولية.

وفي عام 1992، أسس «ماجد الفطيم القابضة» والتي تمتلك وتدير 13 فندقاً و28 مركزاً تجارياً للتسوق، كما تمتلك أيضاً رخصة حصرية لتشغيل «الهايبر ماركت» للشركة الفرنسية كارفور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

وطالما حلم الفطيم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق «أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم»، ومن ثم بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف.

وتحفل قصة نجاح «ماجد الفطيم» بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة هذه الرؤية، ونالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وبفضل رؤيته الثاقبة، توسعت المجموعة اليوم في الأسواق التي تعمل بها حيث تمتلك وتدير 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، «مول الإمارات»، و«مول مصر»، ومراكز «سيتي سنتر»، ومراكز التسوق المجتمعية «ماي سيتي سنتر»، بالإضافة إلى خمسة مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة.

وتدير «ماجد الفطيم» أكثر من 500 شاشة سينما في صالات «ڤوكس سينما» التابعة لها، بالإضافة لمراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها «ماجيك بلانيت» و«سكي دبي» و«آي فلاي دبي» و«دريم سكيب» و«سكي مصر»، وغيرها. و«ماجد الفطيم» هي الشركة الأم لشركات متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية، وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل، مثل «أبيركرومبي آند فتش» و«هوليستر» و«أُول سينتس» و«لولوليمون أثليتيكا» و«كريت آند باريل» و«ميزون دو موند» و«ليغو» و«ذات» المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل «ماجد الفطيم» شركة إدارة المرافق «إنوڤا» من خلال مشروع مشترك مع شركة «ﭬيوليا»، العالمية.