اعتماد بكالوريوس الآداب في اللغة الفرنسية لجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

حصلت جامعة الشارقة على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج «بكالوريوس الآداب في اللغة الفرنسية وآدابها» من وزارة التربية والتعليم بالدولة، وهو برنامج جديد يضاف إلى برامجها الأكاديمية المعتمدة، يطرحه قسم اللغات الأجنبية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة. وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أهمية تعليم اللغات في العصر الحالي، من بينها اللغة الفرنسية، لكونها لغة عالمية أساسية فاعلة من لغات التواصل بين الثقافات، موضحاً أن البرنامج سيؤهل الخريجين للالتحاق بالعمل في القطاعين الخاص والحكومي. وأوضح الدكتور حسين محمد العثمان، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، أن البرنامج المعتمد يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة السليمة لاستخدام اللغة الفرنسية وبنيتها اللغوية.