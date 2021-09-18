زيادة في عدد الشركات الإماراتية بمعرض أبوظبي للصيد

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، زيادة ملحوظة في عدد العارضين المحليين، حيث تتواجد العديد من الشركات الإماراتية التي تتوزّع على مختلف القطاعات الـ 11 للمعرض، وذلك نظراً لما يشهده المعرض من إقبال جماهيري واسع يتزايد كل عام، بالإضافة إلى أنه يشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتُقام الدورة الـ 18 من المعرض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. ويحظى الحدث برعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وراعي القطاع شركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، إضافة لرعاة الفعاليات كل من شركة الفارس العالمية للخيم، نادي ظبيان للفروسية، وشركة «سمارت ديزاين»، وARB-Emirates شريك العلامة التجارية لصناعة السيارات.

وتعقد اللجنة العُليا المُنظّمة للمعرض مؤتمراً صحافياً خاصاً بإطلاق فعاليات الدورة الجديدة التي تمتد للمرّة الأولى على مدى 7 أيام، وتتزامن مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور خمسين عاماً من الإنجازات والتقدّم في شتّى المجالات، وذلك يوم الاثنين القادم 20 سبتمبر (الساعة 11 صباحاً) في فندق ريتز كارلتون أبوظبي- القناة الكبرى، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة والرعاة والداعمين للحدث، حيث سيتم الكشف عن فعاليات الدورة القادمة، وتوضيح تفاصيل آليات شراء وبيع أسلحة الصيد، وغير ذلك، فضلاً عن الجديد في (أبوظبي 2021) والعديد من المفاجآت المُرتقبة للزوار.

وأعرب معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، عن اعتزازه بهذه المُشاركة الإماراتية الواسعة، مؤكداً أنّ الشركات المحلية نجحت في ترسيخ مكانتها بقوة في مجال تخصصها، وأصبحت منتجاتها وابتكاراتها تضاهي وتنافس أفضل المنتجات العالمية، كما تمكنت من الحصول على عقود تصنيع مشتركة للعديد من أبرز العلامات التجارية.

ويُقدّم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في جميع قطاعاته فرصاً مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للانطلاق بأعمالها والاستفادة من برامج متخصصة بإيجاد فرص عقد الشراكات التجارية، وهو ما ساهم بتأسيس العديد من الشركات الإماراتية في السنوات الأخيرة.

ويأتي تواجد الشركات المحلية الخاصة في مختلف قطاعات المعرض، إلى جانب العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية ذات الصلة بالحفاظ على البيئة، وصون التراث، والترويج للهوايات والرياضات التراثية الأصيلة.

ويُتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لزوّاره، خيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة فوق الكثبان الرملية وفي رحلات البر، عبر قطاع مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، حيث تتوفر أحدث وأفضل أنواع الدراجات والمركبات المخصصة لرحلات الصحراء الساحرة من أهم وأشهر العلامات التجارية العالمية، وذلك إضافة للعديد من شركات تعديل السيارات ذات الخبرة الواسعة، تحت سقف واحد في القطاع.

وتحظى شركة ARB-Emirates (4x4) المتخصصة في توفير لوازم سيارات الدفع الرباعي باهتمام كبير في المعرض، وهي شركة رائدة في مجال تعديل المركبات المخصصة للطرق الوعرة وملحقاتها، مع أكثر من 40 عاماً من الخبرة. وتُشارك بالعديد من لوازم السيارات المستخدمة في رحلات البر والصيد. كما توفر الشركة وسائل ومعدات السلامة لسيارة الدفع الرباعي من دعاميات و«منظم وضاغط هواء» لإطارات سيارات الدفع الرباعي، فضلاً عن مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية، منها المجمدات التي تعمل على بطارية السيارة، وكراسٍ مصممة بشكل أنيق لرحلات البر.

أيضاً، وفي قطاع «مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق»، تشارك «فريدوم أوفرلاند»، وهي شركة ناشئة لتصنيع مركبات المغامرات بأسلوب فاخر وأنيق، من الشاحنات المخصصة للتخييم (الكرفانات) إلى مركبات الدفع الرباعي المتميزة!

ترفيه

أما «شركة رامي التجارية» فهي رائدة في قطاع مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، انطلقت أعمالها في عام 1992، عندما جمع عشاق الطرق الوعرة ورحلات الصيد بين الشغف والمهنة فأسسوا حينها شركة توفر قطع غيار سيارات الدفع الرباعي ومنتجات العناية بها ومُستلزماتها. ويقول مسؤولو الشركة: «لقد كانت دائماً فرصة رائعة لنا أن نكون جزءاً من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.. فشركة رامي للسيارات حاضرة في هذا الحدث الهام منذ العام 2014. ونحن نتطلع إلى ما ينتظرنا في دورة (أبوظبي 2021) من مفاجآت سارة، والتي ستكون دورة استثنائية ومهمة للغاية بالتأكيد، خاصة بعد أن يتعافى الشرق الأوسط والعالم من الأزمة الصحية».

أيضاً، وفي قطاع مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، تتألق عروض شركة Dobinsons Spring & Suspension، الشركة الرائدة في هذه الصناعة في أستراليا والشرق الأوسط، والتي أنجزت ما يزيد على 13000 تصميم وبرنامج مبتكر أعطت نتائج احترافية دقيقة. تقول الشركة: «لقد شاركنا على مدى 3 سنوات في معرض ADIHEX، إنه حدث رائع، وتلقينا دعماً ممتازاً وتوجيهاً مُهماً من قبل المنظمين. يقدم معرض أبوظبي حرفية عالية الجودة في التنظيم والخدمات تفوق توقعاتنا».

وفي قطاع صيد الأسماك والرياضات البحرية، تتواجد كلّ من شركة «باراكودا» لمُعدّات صيد السمك والتجهيزات البحرية، وشركة «سبارك إيفلوشن» التي تُقدّم مشاركة مميزة في معرض أبوظبي لهذا العام، تتمثل بعرض زلاجة Evo Jet AE الفريدة من نوعها، والتي تتميز بأداء قوي ومظهر رائع. وتمثل زلاجات «سبارك إيفلوشن» بجميع طرازاتها، مستقبل سباقات الزلاجات المائية حول العالم.

مشاركات

وفي المعرض تبرز كذلك مشاركة مجموعة سانت فينسنت للتجارة العامة، التي تأسست في عام 2005 ممثلة لأكثر من 40 علامة تجارية، ومنذ ذلك الحين أصبحت أحد أبرز الموزعين في دولة الإمارات لما يزيد على 4100 منتج في قطاع العناية بالحيوانات الأليفة، وخاصة في مجال التغذية والطب البيطري والإكسسوارات، حيث تتخصّص المجموعة في توفير التغذية بوجبات جافة ومجمدة للعديد من أنواع الحيوانات، فضلاً عن الوصفات الطبية المناسبة.

ومن المشاركات المميزة كذلك في قطاع المنتجات والخدمات البيطرية والصيدلانية، «جيرمان ستاندارد غروب- الإمارات» المجموعة الألمانية النموذجية، إحدى الشركات البارزة في عالم البيطرة في سوق الشرق الأوسط. حيث حازت شهرة في هذا الميدان، نظراً لكونها الموزع الحصري لعلامات تجارية معروفة مثل «إيكماير» و«شورلاين» و«أباكسيس» و«ميني تيوب»، كما تقدم أفضل الخدمات والأجهزة في مجالات الجراحة والتصوير الإشعاعي والتحاليل المخبرية.

كما تتواجد شركة الشرق الأوسط للوازم البيطرية ذ.م.م. التي تعمل، من مقرها بدبي، في تجارة أدوية وفيتامينات الصقور في منطقة الخليج بالتعاون مع شركة «فيتافارم» الأسترالية، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة بأدوية الصقور في العالم.