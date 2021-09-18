«إفساك» الأميركية تجري تقييماً للمعايير المتبعة بأكاديمية الدفاع المدني

أبوظبي (وام)

اطلع فريق مقيّمين من منظمة (IFSAC) الكونجرس الدولي لاعتماد خدمات الدفاع المدني، وهي مؤسسة أميركية مقرها أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية، على إجراءات العمل والمعايير المتبعة في أكاديمية الدفاع المدني في أبوظبي على صعيد جودة التدريب وجاهزية المنشآت وتوفير الإمكانيات والأدوات واختبارات التدريب، ومطابقتها للمقاييس العالمية. وأجرى الفريق تقييماً للتجهيزات والتقنيات المستخدمة في الأكاديمية، واطلع على مدى التزامها بالمعايير، وتطبيقها لأفضل الممارسات المهنية. يعد هذا التقييم، من أعلى الاعتمادات العالمية في مجالات الدفاع المدني، واستعرض خلاله وفد المقيّمين على مدار ثلاثة أيام، جميع الإجراءات المتبعة والتدابير المتخذة ومعايير القياس والتدريب، إلى جانب الاطلاع الكامل على مرافق الكلية ومختبرات التدريب الذكية، وأبدى إعجابه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتطوير العمل المؤسسي بقطاع الدفاع المدني، وتوفير جميع المستلزمات والأدوات المساندة للمضي قدماً نحو مسيرة التطوير والتحديث. تم إجراء التقييم في الأكاديمية وفقاً لمستويات الأداء والسياسات والمبادئ التوجيهية، بما فيها أساليب التدريب المتبعة ومستويات التدريس والتطبيق العملي والعلمي، ومجسمات التدريب لمكافحة الحرائق، إلى جانب إجراءات ومعايير الصحة والسلامة المهنية المتبعة أثناء التدريب، إضافة إلى تقييم معدات التدريب المستخدمة، والوقوف على مدى كفاءة المدرّبين ومؤهلاتهم الأكاديمية. وقام الفريق بالتدقيق على نظام الامتحانات وبنك الأسئلة ونظام الحيادية والشفافية الذي يتم من خلاله إجراء اختبارات التقييم للمتدربين في أكاديمية الدفاع المدني. وحرص المقيّمون على قياس مستوى الكفاءة لدى عدد من المتدربين عبر توجيه مجموعة أسئلة لهم، وإجراء لقاءات مع المدرّبين والعناصر الإدارية بإدارة الأكاديمية، للتأكد من اكتمال سلسلة الحلقات العملية التدريبية وتكاملها بصورة مؤسسية. جدير بالذكر أن أكاديمية الدفاع المدني تتبنى مناهج وتدريبات عالمية في ظل توافر المرافق والكوادر الفنية عالية المستوى، وتم اعتمادها من قبل (Proboard) من الولايات المتحدة الأميركية.