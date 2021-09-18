جامعة الإمارات تعرض تجربة التعليم الصحفي في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

عرض رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد المنصوري، التجربة الإماراتية في التعليم الصحفي والإعلامي خلال جائحة كورونا، في واحد من أرقى المؤتمرات الدولية التي تستضيفها أهم الهيئات الأكاديمية، التي تجمع أرفع الباحثين في كليات الصحافة والإعلام بالولايات المتحدة الأميركية.

وشارك الدكتور المنصوري في مؤتمر رابطة التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري (AEJMC)، والتي تعد أرفع وأبرز مؤسسة أكاديمية دولية في تنظيم المؤتمرات العلمية على المستوى العالمي في مجال الصحافة والإعلام في عقد المؤتمرات والندوات وإصدار المنشورات العلمية ذات التأثير العالمي في بحوث الصحافة والاتصال والإعلام. وتحت محور «الصحف والمواقع الإخبارية والأبحاث الصحفية» شارك الدكتور المنصوري في جلسة نقاشية عقدت عن بعد بعنوان (تدريس الأخبار استثنائيا في القرن الحادي والعشرين: أفكار تدريس إبداعية لمساقات الصحافة)، حيث عرض تجربة قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات خلال فترة جائحة كورونا وأمثل الأساليب الإبداعية في استخدام التطبيقات الحديثة لضمان استدامة التعليم خاصة في تخصص ذي طبيعة تطبيقية. وأكد المنصوري أن تدريس كتابة الأخبار الصحفية يتطلب تفاعلاً مباشراً بين المدرس والطالب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التطبيقية مثل كتابة تغطية الأحداث واختيار العنوان والاستهلال ثم بقية أجزاء بنية الخبر.

وأوضح أنه قبل جائحة كورونا كان الطلاب يقومون بممارسة العمل الصحفي الميداني داخل الحرم الجامعي بتغطية الأنشطة والفعاليات المختلفة، ثم مناقشة الأعمال في الفصل الدراسي لتحسين الأداء والتعلم من الأخطاء. ولكن خلال فترة الجائحة وتعطل الأنشطة والتحول للدراسة عن بعد، توجب ابتكار حلول أخرى للتطبيقات العملية.