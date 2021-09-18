توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 13:01 والمد الثاني عند 23:55 والجزر الأول عند الساعة 17:56. بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 08:57 والمد الثاني عند الساعة 20:49 والجزر الأول عند الساعة 15:08 والجزر الثاني عند الساعة 03:07.