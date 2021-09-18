المري يناقش الاستعدادات الأمنية لافتتاح إكسبو 2020

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي استعداد الجهات المشاركة في تأمين الحدث العالمي إكسبو 2020 لاستقباله وفق إجراءات أمنية مرنة وسلسة في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

مشيراً إلى أن تضافر جهود مختلف الجهات أسهم في تذليل كافة الصعوبات والتحديات. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي بحضور مساعدي القائد العام وأعضاء المجلس وعدد من مسؤولي القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية والشركاء الاستراتيجيين والضباط.

واطلع الفريق المري على الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الماضية والقرارات التي تم تنفيذها وتلك قيد التنفيذ.. مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الفرق والعمل ضمن فريق واحد ومتكامل لإنجاز مختلف الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد.

واستعرض رؤساء الفرق آخر الاستعدادات والتحديثات والتغييرات في الخطة الأمنية لافتتاح إكسبو 2020 وآلية تواجد الفرق الخاصة بالقطاعات في موقع إكسبو مؤكدين حرص القطاعات على العمل وفق توجهات القيادة العليا، لإنجاح الحدث.

ونوه معالي الفريق عبدالله خليفة المري بتعاون فرق العمل الدائم والمستمر ما كان له بالغ الأثر في إنجاز الخطط والمشاريع في وقت قياسي وبكفاءة عالية مؤكداً أن الجهات المختلفة المشاركة في الحدث حرصت على استخدام أرقى الأنظمة الأمنية لتأمين وتسهيل مرور الضيوف، عبر تطبيق أنظمة أمنية جديدة نظراً لتوقع استقبال ملايين الزوار خلال فترة انعقاده.









