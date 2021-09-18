«أكاديمية سيف بن زايد» تستشرف مستقبل التدريب الافتراضي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ورشة عمل بعنوان «استشراف المستقبل للتدريب الافتراضي» ضمن جهود شرطة أبوظبي في مواكبة التطورات ومتابعة المستجدات العلمية والواقعية.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع الأفكار المبتكرة والتي تعد ثروة مستدامة وأساساً لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل، لافتاً إلى أن استشراف المستقبل يعزز الرؤية التطويرية التي تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة.

وأوضحت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين، نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، أن الورشة تأتي تماشياً مع تحقيق التوجه الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام الخمسين، واستراتيجية استشراف المستقبل للدولة ومئوية شرطة أبوظبي.

واستعرضت الورشة أربعة محاور رئيسية، وهي الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التدريب، والذكاء الاصطناعي في التدريب، والتدريب عن بُعد والهجين، وأنظمة المحاكاة وألعاب الكمبيوتر والأجهزة الذكية في التدريب، وذلك بمشاركة عدد من منتسبي إدارات الأكاديمية.