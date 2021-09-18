مراقبة الصحة النفسية لكبار المواطنين بالذكاء الاصطناعي في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)أنجزت جامعة الإمارات العربية المتحدة، برامج مختبرات الذكاء الصناعي تتمثل بالعمل على تطوير نظام مراقبة الصحة النفسية لكبار المواطنين والمساهمة في التشخيص المبكر لأمراض المخ المستعصية، كأمراض الخرف والزهايمر.كما يعمل مختبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجامعة والذي يعتبر جزءاً من منظومة الثورة الصناعية الرابعة، التي تقوم جامعة الإمارات بتبنيها من خلال إنشاء خمسة مختبرات جوهرية لدعم مسيرة الثورة الصناعية الرابعة في الدولة.

وأكد الدكتور فادي النجار- أستاذ مشارك بقسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات، ومدير مختبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات - أن حرص جامعة الإمارات على مواكبة تطور تقنيات التعليم وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الدراسات والبرامج الأكاديمية الحديثة، التي تسعى من خلالها للارتقاء بمنظومة مخرجات البرامج والمناهج الأكاديمية التي تلبي متطلبات الخطط والبرامج الاستراتيجية للدولة استعداداً للخمسين عاماً القادمة، والاحتفاء باليوبيل الذهبي للدولة. وأضاف: إن برامج مختبرات الذكاء الصناعي في الجامعة التي تمّ إنجازها، تتمثل بالعمل على تطوير نظام مراقبة الصحة النفسية لكبار المواطنين وتنبؤ مستقبل تطور حالاتهم، بالاعتماد على الروبوت «أبوسيف»، الذي صُمم وطوّر في المختبر وبدعم تقني من شركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا. بحيث يقوم الروبوت بالحديث مع المرضى المحتملين وملاحظة تغيرات تعابير وجوههم وسلاسة حديثهم وسرعة استجابتهم للمؤثرات المختلفة، وإعطاء تقارير سريرية بمدى نسبة وجود مخاطر ضعف إدراكي لهم.

يستخدم الروبوت خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدعومة بـ Azure Cognitive Services والذي يتوقع أن يكون له مستقبل واعد في التشخيص المبكر لأمراض المخ المستعصية، كأمراض الخرف والزهايمر.