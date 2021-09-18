مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ترسل طائرة مساعدات إلى مدينة قندهار الأفغانية

دبي (الاتحاد)

امتداداً لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الأفغاني، غادرت صباح اليوم (السبت) طائرة المساعدات الإنسانية الثامنة ضمن الجسر الجوي الذي أقامته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع الجناح الجوي بدبي، وقد غادرت الطائرة من مطار دبي في رحلة مباشرة إلى مطار مدينة قندهار في جنوب أفغانستان بحمولة بلغت 13 طن مساعدات إنسانية وطبية للمساهمة في تخفيف الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق.

صرح بذلك إبراهيم بوملحة مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، الذي أضاف أن هذه الطائرة تعتبر مميزة حيث رافقها وفد من المؤسسة برئاسة صالح زاهر صالح مدير المؤسسة للوقوف على إيصال هذه المساعدات وتفقد مشاريع المؤسسة في أفغانستان، كما أنها تأتي في إطار سعي المؤسسة الدؤوب لإيصال مساعداتها في عدة مناطق من أفغانستان، حيث توجهت هذه الطائرة إلى مدينة قندهار ثاني أكبر المدن في أفغانستان من حيث عدد السكان.

وأضاف بوملحة أن شحنة الطائرة احتوت على 7 أطنان من الأدوية الطبية الضرورية والمتنوعة، حيث راقبت المؤسسة باهتمام وعن كثب تطورات الأوضاع الصحية هناك، وعلمت أن الأدوية لم تدخل بصورة منتظمة منذ بداية الأحداث في أفغانستان مما جعل هنالك نقصاً حاداً في الأدوية نتج عنه تزايد عدد المرضى المحتاجين، وحرصاً من المؤسسة للمساهمة في سد النقص في الدواء وتوفيره، أرسلت هذه الأدوية التي سيتم توزيعها على المرضى المحتاجين من أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى القلب والكُلى والسكر والضغط وغيرهم ومن فئات النساء والأطفال وكبار السن، ودعم المرضى الأفغان في المستشفيات والمنازل.

وقال بوملحة: إن المؤسسة أولت كامل اهتمامها لفئة الأطفال صغار السن وحديثي الولادة الذين تعرضوا بسبب الظروف الراهنة في أفغانستان للعديد من الصعوبات في التغذية الأساسية من حليب الأمهات ممن فقدن قدرتهن على الإرضاع بصورة طبيعية ومنتظمة نتيجة لسوء التغذية وعدم توفر مصادر أخرى لتغذية الأطفال، وأبان أن المؤسسة حرصت أن تحتوي شحنة هذه الطائرة على حليب الأطفال، حيث أرسلت فيها 6 أطنان من حليب الأطفال عالي الجودة والمواصفات التي تحتاجها مثل هذه الحالات لتعويض النقص الذي حدث للأطفال في التغذية الضرورية.