البوابات الذكية بمطارات دبي تتوشح بملصق شعار إكسبو

دبي (الاتحاد): مع قرب انطلاق الحدث الدولي المترقب إكسبو 2020 دبي، توشحت البوابات الذكية بمطارات دبي، البالغ عددها 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرين والقادمين، بملصق شعار «إكسبو 2020 دبي» المصنوع من مواد صديقة للبيئة، وذلك استعداداً لاستقبال زوار الحدث الأهم.



وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن البوابات الذكية هي البوابة التي سيعبر منها زوار دولة الإمارات العربية المتحدة ورواد اكسبو2020 دبي في مطارات دبي، وهي تعتبر الوسيلة الأذكى والأكثر أماناً للمسافرين في ظل الإجراءات الاحترازية، ونأمل أن يعيش المسافر رحلة فريدة لم يألفها من قبل في أي من مطارات العالم.

وقال المري:«أيام قليلة ستستقبل دولة الإمارات ودبي العالم للحدث الدولي المترقب إكسبو 2020 دبي، وسعداء بأن نكون في مقدمة مستقبلي ملايين الزوار لهذا الحدث الاستثنائي، ونؤكد للجميع جاهزيتنا التامة لتوفير تجربة استثنائية للمسافرين ولرواد إكسبو 2020 دبي، فرق عملنا جاهزة، التسهيلات موجودة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، وكلنا ثقة بالله بأننا سنمثل الإمارات خير تمثيل وسنصنع حدثاً يبقى في ذاكرة الجميع.»

وأكد المري بأن الحدث الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في مدينة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يعكس ثقة العالم بالمكانة المرموقة التي أضحت إليها دولة الإمارات من تطور وازدهار على مستوى العالم ولما تمتع به من مستوى عالٍ من الأمن والأمان. مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها قدرات لوجستية وبنية تحتية مكنتها من احتضان أكثر من 200 جنسية بكل تعايش ومحبة، حيث يشكل هذا الحدث ملتقى حضرياً وسلمياً لدول العالم أجمع تحت سقف واحد.

وقال المري:«إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على صنع المنجزات الاستثنائية مهما كانت التحديات أو العوائق، فخورون لما وصلت إليه الإمارات، فخورون بقيادتنا الحكيمة الذين يتطلعون دائماً لأن نكون الرقم واحد في كل إنجازاتنا ونموذجاً ملهماً لدول العالم.»

الجدير بالذكر أن المسافرين المسجلين مسبقاً عبر البوابات الذكية في مطارات دبي يمكنهم إنهاء إجراءات سفرهم من المرور عبرها من خلال بصمتي الوجه والعين في فترة من5 إلى 9 ثوان، دون الحاجة أي مستندات أو أوراق أو جواز، وفي حال أن المسافر في زيارته الأولى وغير مسجل في النظام، سيتم تفعيل بصمة الوجه والعين بعد الانتهاء من إجراءاته على منصات الجوازات تلقائياً.